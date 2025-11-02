Tensione dopo il gol di Giovane durante Verona-Inter: cosa è successo
Il Verona agguanta un pareggio spettacolare contro l’Inter grazie a un gran gol di Giovane, che risponde al vantaggio iniziale firmato da Zielinski.
La rete del pareggio, arrivata sul finire del primo tempo, non solo riapre la partita ma genera anche tensione in campo.
Dopo il gol, l’attaccante del Verona celebra con un pallone calciato a campanile, gesto che non viene gradito dai nerazzurri. Kolarov e Acerbi reagiscono andando a contestare Giovane, ma l’intervento di Zanetti, allenatore del Verona, riesce a riportare la calma.
L’episodio si conclude con un cartellino giallo per Gift Orban, tra i protagonisti della mischia, oltre che con il chiarimento dell’episodio tra Kolarov e Giovane.