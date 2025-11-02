Verona-Inter, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Verona-Inter: le scelte di Zanetti e Chivu.

La domenica della decima giornata di Serie A si apre al “Bentegodi”, dove il Verona di Paolo Zanetti ospita l’Inter di Cristian Chivu. Due squadre agli antipodi per obiettivi e stato di forma, ma con motivazioni forti da entrambe le parti.

L’Hellas è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale: cinque pareggi e quattro sconfitte fin qui, con l’ultimo ko arrivato mercoledì sul campo del Como. I gialloblù devono invertire la rotta in fretta per non restare invischiati nella lotta salvezza, ma l’avversario di oggi non è certo dei più semplici.

L’Inter arriva invece dal netto 3-0 rifilato alla Fiorentina, che ha rilanciato la squadra di Chivu dopo la sconfitta con il Napoli all’ottava giornata. I nerazzurri, a tre punti dalla vetta, vogliono continuare la rincorsa verso il titolo e tenere alta la concentrazione in vista dell’impegno di Champions League contro il Kairat Almaty.

Il confronto è storicamente a senso unico: l’Inter non perde contro il Verona da febbraio 1992, con un bilancio di 24 vittorie e 5 pareggi. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori. Calcio d’inizio alle ore 12:30.

Le formazioni ufficiali di Verona-Inter

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Bradaric; Belghali, Bernede, Gagliardini, Akpa-Akpro, Frese; Giovane, Gift-Orban. Allenatore: Paolo Zanetti

A disposizione: Perilli, Toniolo, Valentini, Sarr, Slotsager, Kastanos, Harroui, Kurti, Ebosse, Mosquera, Niasse, Cham, Ajayi

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu

A disposizione: Martinez, Taho, Dumfries, de Vrij, Acerbi, Frattesi, Diouf, Barella, Dimarco, Alexiou, Lavelli, Esposito

Dove vedere Verona-Inter in tv e streaming

La sfida tra Verona e Inter, valida per la 10ª giornata di Serie A e in programma domenica 2 novembre alle ore 12:30, sarà visibile in diretta su DAZN.