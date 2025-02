Hellas Verona, troppi gol subiti nei primi 45 minuti di gioco: il dato

Troppi gol subiti dal Verona nei primi 45 minuti di gioco: il dato

Che il Verona non stesse vivendo il suo miglior campionato dall’inizio di questa Serie A, non ci voleva certo un medico per diagnosticarlo. A dimostrazione di ciò, le 15 sconfitte rimediate e, soprattutto, un dato quello dei gol subiti (53) che afferma come la difesa gialloblù sia la più battuta di questa Serie A.

Un dato che salta all’occhio però, guardando il cammino degli uomini di Zanetti, è sicuramente quello legato alle reti subite nei primi 45 minuti di partita.

Contro l’Atalanta, nella gara valida per il 24° turno di Serie A, il Verona ne ha incassati ben 5 nella prima frazione di gara, subendo anche una tripletta messa a segno da Mateo Retegui. Non è, però, la prima volta che accade quest’anno.

Di seguito, il dato sulle goleade subite dai gialloblù nei primi 45 minuti.

Verona, troppi gol presi nel corso dei primi 45

La partita contro l’Atalanta è stata, come detto, l’ennesima in cui i gialloblù hanno subito almeno 4 reti nei primi 45 minuti di partita, e, sempre contro gli uomini di Gasperini, ne avevano subiti altrettanti ma nella gara d’andata. Un dato che sicuramente non sorride al Verona, è invece legato al fatto che questi risultati spiacevoli e questi – tanti – gol subiti siano arrivati nella maggior parte dei casi al Bentegodi e, quindi, davanti ai tifosi gialloblù.

Tra le partite in cui il Verona ha subito diversi gol solo nel primo tempo di partita c’è poi anche lo 0-5 subito dall’Inter in casa, e l’1-4 incassato dall’Empoli con la doppietta di Sebastiano Esposito. Al momento i gialloblù occupano il 14° posto in classifica, ma con una difesa che risulta essere la più battuta di questa Serie A.