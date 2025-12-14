Verona, Orban raddoppia allo scadere: check sull’assist di Bernede
Gift Orban trova la prima doppietta in Serie A e porta il secondo successo consecutivo al Verona: check del VAR sull’assist
Lo scontro diretto per la salvezza tra Fiorentina e Verona termina sul risultato di 1-2 per gli ospiti.
A trascinare la squadra di Zanetti è stato Gift Orban, entrato dalla panchina dopo l”infortunio di Giovane e autore di una doppietta.
Sul secondo gol, arrivato allo scadere, c’è però stato un rapido check del VAR. L’assist di Bernede, in un primo momento, sembrava fosse arrivato dopo il superamento del pallone della linea di fondo campo. Sull’azione i giocatori viola si sono fermati dopo aver considerato uscita la palla.
Le immagini, mostrate in onda subito dopo, hanno chiarito come la palla sia sempre rimasta in campo, certificando la validità del gol.