Le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina in conferenza stampa

Dopo il sorteggio di Conference League, che ha associato la Fiorentina al Panathinaikos, la squadra toscana è pronta a tornare in campo in campionato.

La Fiorentina deve riscattare la sconfitta dell’ultimo turno, in casa contro il Como. Domenica 23 febbraio la squadra viola scenderà in campo contro il Verona al Bentegodi.

A due giorni dalla partita, Palladino ha parlato in conferenza stampa, tra gli infortuni e la condizione di Zaniolo.

Palladino su Gudmundsson e Zaniolo

Sull’infortunio di Gudmundsson: “Dispiace aver perso Albert: la sua è una stagione travagliata e sfortunata. L’infortunio di domenica è stato davvero accidentale. Vediamo quanto tempo servirà. Ci affidiamo all’area medica. Gli infortuni fanno parte del calcio, abbiamo fatto una scelta con la società”.

Oltre a Gudmundsson, sono infortunati anche Colpani e Adli: “Colpani ha avuto questa contusione al piede circa 25 giorni fa, se l’è portata un po’ dietro. Stiamo cercando di capire quando tornerà a disposizione. Lui ha stretto i denti giocando a mezzo servizio. Per me è un calciatore che dobbiamo recuperare al 100%“. Infine, su Adli: “Sta meglio e ha ripreso a correre ma serve tempo“.

Infine, su Zaniolo e le sue condizioni: “E’ arrivato con voglia, mentalità e umiltà. Viene da un periodo in cui ha giocato poco, gli manca il ritmo gara e quindi serve tempo. In allenamento sta crescendo quindi mi aspetto una fase finale ottima per lui“.