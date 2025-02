Verona-Fiorentina, Kean fuori in barella per una ferita all’arcata sopraccigliare

Infortunio Kean

Attimi di paura durante Verona-Fiorentina per Kean, uscito dal campo a causa di un problema al volto

Attimi di paura al Bentegodi durante il secondo tempo della sfida tra Verona e Fiorentina.

Intorno al 60′ Moise Kean è stato costretto a uscire per uno scontro di gioco che gli ha lasciato dei segni evidenti sull’arcata sopraccigliare, venendo in seguito medicato a bordo campo dallo staff medico viola.

Dopodiché l’attaccante italiano è rientrato con un turbante, ma pochi istanti dopo si è accasciato nuovamente a terra, richiedendo immediatamente l’intervento della barella.

L’ex Juventus – seppur immobilizzato in barella – è uscito cosciente e mobile ed è stato trasportato via in ambulanza per precauzione.

