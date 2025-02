Le formazioni ufficiali schierate da Paolo Zanetti e Raffaele Palladino per la sfida delle 15:00 tra Verona e Fiorentina.

A proseguire la 26esima giornata di Serie A ci sarà la sfida tra Verona e Fiorentina. L’appuntamento è fissato alle ore 15:00 allo stadio Marcantonio Bentegodi.

I padroni di casa arrivano al match dopo la sconfitta contro il Milan. I tre punti sarebbero fondamentali per mantenere le dovute distanze dalla zona retrocessione.

Anche i viola cercano la vittoria dopo la sconfitta della scorsa giornata contro il Como di Fabregas. I ragazzi di Palladino vorrebbero continuare l’inseguimento sulla Juventus, attualmente a 4 punti di distanza.

Ecco, di seguito, le scelte ufficiali per Verona-Fiorentina.

Verona-Fiorentina, le formazioni ufficiali

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Faraoni, Duda, Niasse, Tchatchoua; Suslov, Livramento; Sarr. Allenatore: Zanetti

A disposizione: Perilli, Magro, Oyegoke, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Okou, Slotsager, Kastanos, Bernede, Mosquera, Ajayi, Cisse, Ghilardi.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Cataldi, Mandragora; Zaniolo, Beltran, Folrunsho; Kean. Allenatore: Palladino

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Comuzzo, Ndour, Richardson, Pablo Marì, Caprini, Fagioli.

Dove vedere Verona-Fiorentina in tv e streaming

La partita tra Verona e Fiorentina, in programma domenica alle 15:00 allo stadio Marcantonio Bentegodi, sarà visibile in diretta in esclusiva su DAZN.

Per assistere al match è necessario un abbonamento, e si dovrà poi scaricare l’applicazione di DAZN su smartphone, smart tv, tablet, pc e console.