Verona, è fatta per Edmundsson: atteso nelle prossime ore in città
Edmundsson diventerà presto un nuovo giocatore del Verona: il classe 2000 è atteso in città nelle prossime ore.
Il Verona si muove sul mercato nelle ultime ore di questa sessione invernale. È fatta per l’arrivo in gialloblù di Andrias Edmundsson del Wisla Plock, club di primo livello polacco.
Accordo totale da 3.5 milioni di euro bonus compresi per portare il difensore in Italia.
Il classe 2000 è atteso nelle prossime ore in città prima di diventare un nuovo giocatore del Verona.