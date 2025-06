Verona, si pensa al post Coppola: piacciono Valentini, Nelsson e Ismajli

Dopo la cessione di Coppola al Brighton, il Verona cerca un nuovo centrale: in lista ci sono Ismajli, Nelsson e Valentini

Cessione importante dal punto di vista economico per il Verona, che oggi ha ufficializzato il passaggio di Coppola al Brighton per poco più di 10 milioni di euro.

I gialloblù sono ora alla ricerca del sostituto dell’azzurro, e in particolare seguono tre nomi: Ismajli, Nelsson e Valentini.

Il primo è in scadenza con l’Empoli e potrebbe arrivare a parametro zero, mentre il secondo tornerà al Galatasary dopo l’esperienza in prestito alla Roma e interessa alla società.

Infine, Valentini ritornerà alla Fiorentina dopo i 6 mesi di prestito in gialloblù, ma i veneti sarebbero interessati a riportarlo al Bentegodi.