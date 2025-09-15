Verona-Cremonese, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida del “Bentegodi” tra il Verona di Zanetti e la Cremonese di Nicola.

Verona e Cremonese si sfidano nella match valido per la terza giornata di Serie A.

Da una parte ci sono i padroni di casa che sono ancora a caccia della prima vittoria in campionato dopo il pareggio all’esordio contro l’Udinese e la sconfitta per 4-0 contro la Lazio.

Dall’altra, invece, c’è chi vuole dare seguito a un inizio di campionato fantastico con 2 vittorie nelle prime 2.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane. Allenatore: Paolo Zanetti

Panchina: In attesa

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola

Panchina: In attesa

Dove vederla in tv

La partita tra Hellas Verona e Cremonese inizierà alle 18:30 di lunedì 15 settembre. La gara si disputerà allo Stadio Bentegodi.

La piattaforma che consentirà di vedere la partita è DAZN.