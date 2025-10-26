Le formazioni ufficiali della sfida del Bentegodi tra la squadra di Zanetti e quella di Pisacane, valida per l’ottava giornata di A.

Verona e Cagliari si affrontano per l’ottava giornata di Serie A alle ore 15:00 di domenica 26 ottobre 2025.

Da una parte ci sono i veneti che non hanno ancora vinto in questo campionato e sono fermi a quota 4 punti.

Dall’altra ci sono i rossoblù che sono reduci da un punto nelle ultime 3 e occupano il tredicesimo posto a quota 8.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Verona-Cagliari, le formazioni ufficiali

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Orban, Giovane. Allenatore: Paolo Zanetti

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Obert; Palestra, Prati, Liteta, Idrissi; Gaetano, Folorunsho, Borrelli. Allenatore: Davide Nicola

Dove vederla in tv

Il match tra Verona e Cagliari è in programma alle ore 15 di domenica 26 ottobre 2025 allo stadio “Bentegodi” di Verona.

La sfida sarà visibile in diretta e streaming su DAZN.