Verona-Cagliari, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il match della 34ª giornata di Serie A tra Verona e Cagliari

A chiudere la 34ª giornata di Serie A ci saranno le sfide tra Lazio e Parma e quella tra Verona e Cagliari.

I due club si sfiderrano dallo stadio Bentegodi lunedì 28 aprile alle 20:45.

In palio tre punti importantissimi per entrambi le formazioni: i gialloblù per continuare ad allontanarsi dalla zona retrocessione, che dista sette punti dal terzultimo posto occupato dal Venezia. Stesso discorso per i rossoblù, che hanno due punti in meno al sedicesimo posto in classifica.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la gara tra Verona e Cagliari.

Le formazioni ufficiali di Verona-Cagliari

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Serdar, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera. All. Zanetti

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Frese, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Niasse, Livramento, Slotsager, Kastanos, Bernede, Ajayi, Cisse.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Marin, Augello; Pavoletti, Luvumbo. All. Nicola

A disposizione: Ciocci, Sherri, Coman, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Obert, Pintus, Gaetano, Mutandwa, Felici.

Dove guardare la gara in diretta e in streaming

La partita tra Verona e Cagliari, in programma per lunedì 28 aprile alle 20:45, sarà trasmessa in contemporanea sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k, Sky Sport) che su Dazn.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app Sky Go o su quella di Dazn.