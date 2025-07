Verona, si pensa al ritorno di F. Terracciano: vicina alla chiusura la trattativa per Bradarić

Verona, Bradarić è vicino: si pensa anche al ritorno di Filippo Terracciano del Milan

Il Verona continua a lavorare al calciomercato in entrata.

La trattativa per portare in gialloblù dalla Salernitana Domagoj Bradarić è vicina alla chiusura, pertanto non si dovrà aspettare molto per rivedere il croato con la maglia del Verona.

Ma non finisce qui: il club sta valutando anche il possibile ritorno di Filippo Terracciano, e al momento la volontà è quella di riportarlo in gialloblù dal Milan con la formula del prestito.