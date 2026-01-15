Verona-Bologna, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Verona-Bologna, match valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A

In campo Verona e Bologna, per il match valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A. Dopo i risultati di Inter-Lecce e Parma-Napoli, nella giornata di giovedì 15 gennaio tocca a Verona-Bologna e Como-Milan.

L’Hellas, bloccato in zona retrocessione, è chiamato a interrompere una serie negativa che ha complicato il cammino in campionato.

Il Bologna cerca una risposta dopo settimane difficili, con l’obiettivo di non perdere definitivamente contatto dalla zona Europa.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Le formazioni ufficiali di Verona-Bologna

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Niasse, Serdar, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban Allenatore: Paolo Zanetti

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Giovane, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Isaac, Gagliardini, Fallou

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro Allenatore: Vincenzo Italiano

A disposizione: Skorupski, Pessina, Moro, Rowe, Casale, Immobile, Ferguson, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Sulemana, Fabbian

Dove vedere Verona-Bologna in tv e streaming

La partita tra Verona e Bologna, in programma giovedì 15 gennaio alle ore 18:30, si giocherà al Bentegodi. La partita potrà essere seguita in diretta su DAZN.