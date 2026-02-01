Reda Belahyane lascia la Lazio e torna al Verona: operazione in prestito secco

Dopo aver lasciato il Verona per la Lazio nell’inverno 2025, Reda Belahyane si prepara a fare il percorso inverso: raggiunta l’intesa di massima tra i due club.

Classe 2004, nazionalità marocchina, in stagione ha raccolto 9 presenze e un assist finora in stagione. Adesso, invece, può tornare in gialloblù con un’operazione in prestito secco.

Sono 15 le sue presenze totali in biancoceleste. Ora, invece, il ritorno a Verona dove ne ha raccolte 24 (e 2 assist) in un anno dopo il trasferimento dal Nizza.