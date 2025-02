Le scelte ufficiali di Zanetti e Gasperini per la sfida del Bentegodi.

Verona e Atalanta scendono in campo per la ventiquattresima giornata di Serie A 2024/25. Il weekend, in realtà, è già iniziato con la vittoria della Juventus per 2-1 sul campo del Como.

I nerazzurri sono chiamati a rispondere presente dopo l’eliminazione ai quarti di finale dalla Coppa Italia per mano del Bologna.

Di fronte, però, trovano i veneti che vogliono dare seguito e continuità alle ultime prestazioni.

Di seguito le formazioni ufficiali del match delle ore 15.

Come ci arrivano le due squadre

Il Verona si ripresenta davanti ai propri tifosi dopo due ottime uscite in trasferta nelle quali ha raccolto 4 punti su 6 disponibili. Il pareggio contro il Venezia prima e la vittoria con il Monza poi hanno rivitalizzato i gialloblù che venivano da due sconfitte consecutive, allontanandoli dalla zona playout.

L’Atalanta torna in campo in campionato dopo il pareggio contro il Torino del Gewiss Stadium. L’obiettivo dei nerazzurri è non perdere troppo distacco dal “treno scudetto” composto da Napoli e Inter e ritrovare condizione e risultati per arrivare al meglio al match di UEFA Champions League contro il Club Brugge.

Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Bernede, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr. A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Faraoni, Valentini, Lambourde-Frontier, Lazovic, Okou, Kastanos, Dawidowicz, Ajayi, Cisse. Allenatore: Paolo Zanetti.

ATALANTA(3-4-1-2): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Cuadrado, DeRoon,Ederson, Zappacosta ; Samardzic; De Ketelaere, Retegui. A disposizione: Rossi, Vismara, Toloi, Kakari, Pasalic, Bellanova, Ruggeri, Cassa, Palestra, Brescianini, Vlahovic, Obric. Allenatore: Gian Piero Gasperini.