Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida tra Verona e Atalanta, valida per la quattordicesima giornata di Serie A.

Verona e Atalanta si sfidano nella quattordicesima di Serie A. Da una parte ci sono i veneti, ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato.

Dall’altra la squadra di Palladino, decisamente “guarita” dopo il cambio di allenatore che ha visto proprio l’ex Fiorentina sostituire Ivan Juric.

Tra infortunati e rotazioni, andiamo a scoprire qual è l’11 di partenza delle due squadre.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino

Dove vederla in tv

Verona e Atalanta si sfidano sabato 6 dicembre allo stadio Bentegodi di Verona, alle 20:45.

La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN e Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming su DAZN, Sky Go e NOW.