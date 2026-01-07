Verona, Isaac arriva a Malpensa: “Grande progetto” | FOTO e VIDEO

Il Verona si prepara ad accogliere Isaac: l’attaccante è arrivato a Malpensa. Le prime dichiarazioni del nuovo attaccante gialloblù

L’Hellas Verona accoglie Isaac: il nuovo attaccante gialloblù è arrivato a Malpensa. Il classe 2004 arriva dall’Atletico Mineiro a titolo definitivo, con il club brasiliano che manterrà il 50% dei diritti economici sulla futura rivendita.

Il giovane attaccante si è detto entusiasta della sua nuova avventura: “Sono felice, pronto a cominciare. Scelto Verona perché è un grande club e ha un grande progetto“.

