Verona, Isaac arriva a Malpensa: “Grande progetto” | FOTO e VIDEO

Redazione 7 Gennaio 2026
Isaac all'arrivo a Malpensa
Il Verona si prepara ad accogliere Isaac: l’attaccante è arrivato a Malpensa. Le prime dichiarazioni del nuovo attaccante gialloblù

L’Hellas Verona accoglie Isaac: il nuovo attaccante gialloblù è arrivato a Malpensa. Il classe 2004 arriva dall’Atletico Mineiro a titolo definitivo, con il club brasiliano che manterrà il 50% dei diritti economici sulla futura rivendita.

Il giovane attaccante si è detto entusiasta della sua nuova avventura: “Sono felice, pronto a cominciare. Scelto Verona perché è un grande club e ha un grande progetto“.

 

