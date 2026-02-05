Daniele Verde può lasciare lo Spezia nonostante il mercato chiuso: trattativa in corso con il Fatih Karagümrük

In Italia e in gran parte dell’Europa si è chiusa la finestra di calciomercato invernale, ma ci sono Paesi in cui i club ancora qualche giorno a disposizione per mettere a segno dei colpi in entrata.

Tra questi anche la Turchia, con diverse squadre ancora alla ricerca di nuovi acquisti. Tra queste c’è anche il Fatih Karagümrük, che nelle ultime ore si è mossa per Daniele Verde.

È in corso una trattativa tra il club di Istanbul e il giocatore romano, che in questa stagione non ha trovato molto spazio allo Spezia.

Solo 6 presenze per il classe ’96, che non ha messo a referto gol né assist: per lui potrebbe iniziare dunque presto una nuova avventura.