Daniele Verde ha firmato con il Karagümruk: manca solo l’ufficialità
Manca solo l’ufficialità per il passaggio di Daniele Verde al Karagümruk: arriva la firma del giocatore
Daniele Verde è pronto a iniziare una nuova avventura all’estero. L’esterno offensivo dello Spezia ha infatti firmato con il Karagümrük: manca soltanto l’annuncio ufficiale, atteso nelle prossime ore, per rendere definitivo il trasferimento.
L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula che consentirà al club turco di valutarne il rendimento prima di un eventuale acquisto a titolo definitivo.
Per Verde si tratta di una scelta significativa, che segna una svolta nella sua carriera. Dopo le esperienze in Serie A e Serie B, il classe 1996 è pronto a misurarsi con un campionato diverso come quello turco.
Il Karagümrük punta su di lui per aumentare qualità ed estro nel reparto offensivo, confidando nelle sue doti tecniche, nella capacità di saltare l’uomo e nella pericolosità sui calci piazzati.