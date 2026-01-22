Roma, in definizione le condizioni con il Genoa per Lorenzo Venturino
La Roma vuole chiudere per il giovane 2006 del Genoa: le ultime
Dopo aver definito il trasferimento di Baldanzi, la Roma continua a trattare con il Genoa per Lorenzo Venturino.
In queste ore si stanno definendo le modalità del trasferimento che dovrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto, modalità uguale a quella per Tommaso Baldanzi.
I due club stanno lavorando sulle parti contrattuali e sulle condizioni per l’eventuale riscatto del giocatore.