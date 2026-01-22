Questo sito contribuisce all'audience di

Roma, in definizione le condizioni con il Genoa per Lorenzo Venturino

Gianluca Di Marzio 22 Gennaio 2026
Lorenzo Venturino, Genoa (imago)

La Roma vuole chiudere per il giovane 2006 del Genoa: le ultime

Dopo aver definito il trasferimento di Baldanzi, la Roma continua a trattare con il Genoa per Lorenzo Venturino.

In queste ore si stanno definendo le modalità del trasferimento che dovrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto, modalità uguale a quella per Tommaso Baldanzi.

I due club stanno lavorando sulle parti contrattuali e sulle condizioni per l’eventuale riscatto del giocatore.

 