Roma, Venturino è arrivato a Fiumicino | FOTO e VIDEO
La Roma si prepara ad accogliere Lorenzo Venturino: l’esterno classe 2006 è arrivato in città nelle prime ore della mattinata
La Roma si prepara ad accogliere Lorenzo Venturino. L’esterno classe 2006, in arrivo dal Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto, ha raggiunto la Capitale alle prime ore della mattinata di oggi, 23 gennaio 2026.
Si tratterà della prima esperienza lontano dai colori rossoblù per il ragazzo originario di Genova, prodotto del settore giovanile del club con cui ha raccolto undici presenze in Prima Squadra, segnando due gol e servendo un assist.
Percorso inverso, invece, per Tommaso Baldanzi, pronto a mettersi a disposizione di Daniele De Rossi.
