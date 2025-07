Gian Piero Ventura: “Gattuso in Nazionale? Farà tutto ciò che potrà”

Le parole dell’ex CT della Nazionale sulla scelta di Gennaro Gattuso e sul passaggio di Retegui all’Al Qadsiah

Gian Piero Ventura, ex CT della Nazionale e in passato allenatore di Torino e Chievo Verona, ha commentato l’oramai prossima cessione di Mateo Retegui all’Al Qadsiah ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Quando il tuo centravanti preferisce andare in Arabia vuol dire che non c’è più amore per l’Italia”.

Sulla scelta di Gennaro Gattuso come sostituto di Luciano Spalletti, invece, l’allenatore che in Serie A conta 280 panchine ha commentato: “Farà tutto ciò che potrà, ma l’ultima Nazionale forte era quella del Mondiale di Lippi, che aveva Toni e Del Piero in panchina“.

Il nuovo CT debutterà in Nazionale il 5 settembre prossimo, proprio al Gewiss Stadium, dove Retegui è stato grande protagonista nell’ultima stagione. L’avversario sarà l’Estonia, per la terza giornata delle qualificazioni verso i Mondiali 2026.