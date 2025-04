Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha pubblicato le foto del progetto per il nuovo stadio della squadra arancioneroverde

Aria di novità tra i canali della laguna: il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha infatti pubblicato le foto per il progetto del nuovo stadio della squadra.

Tramite il suo profilo X, ha reso noto il progetto per il nuovo “Bosco dello Sport”, che prevede una vera e propria struttura all’avanguardia “epicentro di sport, socialità, inclusione e sostenibilità”.

Si tratta di una struttura che come ha detto lo stesso Sindaco è attesa in città da oltre 40 anni, e che a breve vedrà la sua realizzazione con l’inizio dei cantieri.

Di seguito, il messaggio social di Brugnaro.

Venezia, il messaggio di Brugnaro sul nuovo Stadio

“Ecco il progetto del nuovo stadio. Sono orgoglioso ed emozionato di presentare una struttura tre le più moderne e all’avanguardia. Sarà un impianto importante non solo per il nostro territorio, ma per tutto il Paese”.

“Con tutta l’area del Bosco dello Sport finalmente Venezia avrà un nuovo epicentro di sport, socialità, inclusione e sostenibilità! Una struttura che aspettiamo da oltre 40 anni e che ora sarà realtà. A breve inizieranno i cantieri”.

“Ringrazio tutti coloro che in questi anni, insieme a me, hanno lavorato perché questo sogno si realizzasse!”