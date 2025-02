Roma, Ranieri: “In molti aspetti è stata la nostra miglior partita, sono soddisfatto”

Le parole di Claudio Ranieri al termine della partita della Roma contro il Venezia

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan, la Roma in campionato è scesa in campo al “Penzo” di Venezia.

In Veneto, i giallorossi hanno trovato il successo grazie al calcio di rigore realizzato da Dybala al 57esimo minuto. Al termine della partita, Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN.

“Sono soddisfatto perchè sapevo delle difficoltà della gara – ha continuato -. Fare risultato qui significava fare una grande partita: il Venezia nelle ultime 10 partite ha sempre vinto o perso per 1 gol di scarto”.

“I ragazzi sono stati splendidi, hanno fatto tutto come avevamo preparato. Siamo sempre stati concentrati e attenti, sono davvero soddisfatto. In molti aspetti è stata la nostra miglior partita“, ha aggiunto.

Roma, le parole di Ranieri

Sull’atteggiamento: “Tolto qualche caso particolare i ragazzi danno sempre il 100%. Chi scende in campo cerca sempre di dare il meglio”.

Sulla porta inviolata: “Forse non è stata una partita magnifica dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista dell’attenzione sono soddisfatto. Ora ci aspetta il Porto e cercheremo di mettercela tutta per fare una grande prestazione. Sarò soddisfatto se la squadra continuerà a fare tutto come stanno già facendo, non posso promettere niente se non la grande applicazione“.