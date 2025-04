Venezia-Monza, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Venezia-Monza, gara valida per la 32ª giornata di Serie A: scelte fatte da Di Francesco e Nesta

Il tredicesimo turno del girone di ritorno prosegue dopo l’anticipo del venerdì sera andato vinto 0-4 dal Milan sull’Udinese.

Ad aprire il sabato di Serie A sarà la sfida tra la penultima e l’ultima della graduatoria.

Allo stadio Pier Luigi Penzo, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco ospita i ragazzi di Alessandro Nesta.

A circa un’ora dal fischio d’inizio del signor Fabio Maresca, sono state annunciate le formazioni ufficiali di Venezia-Monza.

Come arrivano le due squadre

Periodo tutt’altro che positivo per entrambe le squadre che non ottengono un successo in campionato rispettivamente dalla 17ª (Venezia 2-1 Cagliari) e 20ª giornata (Monza 2-1 Fiorentina). Da quel 22 dicembre, gli arancioneroverdi hanno raccolto otto pareggi e sei sconfitte. Attualmente in 19esima posizione con 21 punti complessivi, un’eventuale vittoria odierna davanti al proprio pubblico riaprirebbe le possibilità di permanenza in massima categoria.

Dall’altra parte il Monza è reduce da nove sconfitte e soltanto due pareggi dall’ultimo successo datato 13 gennaio. 15 punti sembrano un bottino troppo scarno per sperare nella salvezza. Tuttavia, l’aritmetica non condanna ancora la squadra di Nesta che proverà a giocarsela con tutte le proprie possibilità in questo segmento finale di campionato.

Keita Balde, Monza (Imago)

Le formazioni ufficiali di Venezia-Monza

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandelli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertson; Oristanio, Gytkjaer. A disposizione: Joronen, Grandi, Haps, Zampano, Yeboah, Conde, Fila, Bjarkason, Duncan, Sverko, Ladisa, Carboni Franco, Doumbia, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, Andrea Carboni; Birindelli, Urbanski, Bianco, Akpa Akpro, Ciurria; Dany Mota, Keita Baldé. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Caldirola, Gagliardini, Caprari, Castrovilli, Sensi, Forson, Palacios, Ganvoula, Petagna, Martins, Vignato. Allenatore: Alessandro Nesta