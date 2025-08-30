Colpo Venezia, arriva Felici in prestito con diritto di riscatto in caso di Serie A: i dettagli
Colpo del Venezia che prende in prestito Mattia Felici dal Cagliari: i dettagli della trattativa
Colpo del Venezia di Giovanni Stroppa, che prende in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A Mattia Felici, esterno offensivo sinistro del Cagliari.
Secondo quanto raccolto da Valentina Mariani, il classe 2001 ex Feralpisalò e Palermo tra le altre arriva in laguna dopo essere stato voluto fortemente proprio da Stroppa con l’obiettivo di cercare immediatamente la promozione in massima serie.
Investimento moto oneroso da parte della società arancioneroverde, che dopo la retrocessione all’ultima giornata della stagione 2024/2025 vuole tornare immediatamente nel calcio che conta.
Ecco dunque Mattia Felici, reduce da un’annata con 22 presenze e 3 assist in Serie A con la maglia del Cagliari.