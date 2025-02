Mattia Zaccagni, Lazio (Imago)

Le scelte ufficiali di Di Francesco e Baroni per l’anticipo del sabato di Serie A

Sarà un sabato all’insegna della Champions League. Tra Milan, Bologna e Lazio oggi ci si giocano punti importantissimi in vista del 4° posto.

I biancocelesti in particolare se la vedranno con il Venezia, penultimo in classifica ma tutt’altro che da sottovalutare.

I veneti non vincono infatti da 8 partite e hanno necessariamente bisogno di punti salvezza, e lotteranno fino alla fine come fatto con big come Napoli, Roma e Inter, contro cui hanno perso 1-0. Nelle ultime tre partite sono arrivate solo sconfitte, che hanno lasciato i ragazzi di Di Francesco a 5 punti dalla zona salvezza.

È un buon momento invece per la Lazio, che dopo aver vinto contro Cagliari e Monza ha ottenuto un pareggio importante nei minuti finali contro il Napoli. I biancocelesti sono sì stati raggiunti dalla Juventus, ma possono sfruttare questo turno per tornare al 4° posto.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Lazio

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco

A disposizione: Joronen, Grandi, Carboni, Chiesurin, Conde, Haps, Schingtienne, Sverko, Zampano, Bjarkason, Busio, Duncan, El Haddad, Yeboah, Fila, Gytkjaer.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. Allenatore: Marco Baroni

A disposizione: Furlanetto, Provedel, Gigot, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane, Tchaouna, Pedro, Ibrahimovic.

Dove vedere Venezia-Lazio in tv e in streaming

La partita tra Venezia e Lazio, in programma alle 15 allo Stadio Penzo, sarà visibile in diretta su DAZN.

Per assistere al match è necessario un abbonamento, e si dovrà poi scaricare l’applicazione di DAZN su smartphone, smart tv, tablet, pc e console.