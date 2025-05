Kenan Yildiz, Juventus (Imago)

Le formazioni ufficiali di Venezia-Juventus, gara valida per la 38ª e ultima giornata di Serie A: scelte fatte da Di Francesco e Tudor

Il campionato volge al termine. Dopo la sfida Scudetto a distanza di venerdì sera e i due anticipi del sabato, domenica sera andranno in scena ben sei match in contemporanea.

Al Penzo, i padroni di casa cercano una vittoria che farebbe ancora sperare nella salvezza. Se perdono o pareggiano, gli arancioneroverdi sono aritmeticamente retrocessi in Serie B.

Dall’altra parte gli ospiti vogliono tornare a Torino con l’intera posta in palio per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Un successo, ne garantirebbe l’accesso.

A circa un’ora dal fischio d’inizio, sono state annunciate le formazioni ufficiali di Venezia-Juventus.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Juventus

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Sverko, Candé; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Haps; Yeboah, Fila. A disposizione: in attesa. Allenatore: Eusebio Di Francesco

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa, Kelly, Savona; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Veiga, McKennie, Adzic, Weah, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Igor Tudor

Hans Nicolussi-Caviglia, Venezia (Imago)

Dove vedere Venezia-Juventus in TV e in streaming

La partita tra Venezia e Juventus valida per la 38ª giornata di Serie A è in programma domenica 25 maggio alle ore 20:45 allo stadio Pier Luigi Penzo.

Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e Sky. Per quanto riguarda quest’ultimo, gli abbonati potranno guardarlo ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go o NOW.