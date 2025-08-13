Venezia, accordo raggiunto per Hainaut. In arrivo anche Pietrelli

Il Venezia continua a muoversi sul mercato in vista della Serie B: fatta per Hainaut e Pietrelli

Non solo la Serie A, anche la stagione 2025/2026 di Serie B è ormai alle porte, con la prima partita ufficiale della nuova stagione in programma nella serata di venerdì 22 agosto.

Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli è scatenato sul mercato e ha chiuso due acquisti da mettere a disposizione di Giovanni Stroppa.

Si tratta di Antoine Hainaut, terzino destro classe 2002 dal Parma e di Alessandro Pietrelli, esterno offensivo classe 2003, in arrivo dalla Juventus.

Accordo raggiunto e arrivo in città previsto per la giornata di giovedì 14 agosto per Hainaut, mentre Pietrelli dovrebbe arrivare non prima di venerdì 15.