Venezia-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Il terzultimo turno di campionato si chiude lunedì 12 maggio con due match sulla carta apertissimi per gli obiettivi delle squadre coinvolte. Ricerca di punti salvezza e ambizioni europee nella sfida pomeridiana del Penzo, scontro diretto per l’accesso in Champions League nel big match di serata tra Atalanta e Roma.

Gli arancioneroverdi ospitano la viola dopo aver pareggiato 1-1 in trasferta col Torino. Consapevoli che un successo provocherebbe un balzo in classifica al 17esimo posto, un punto sopra Lecce ed Empoli, i ragazzi allenati da Di Francesco intendono puntare al bottino pieno.

Reduci, invece, dalla cocente eliminazione dalla Conference League per mano del Real Betis, Mandragora e compagni vogliono restare attaccati al gruppetto di squadre in corsa per una qualificazione europea. Tuttavia, affronteranno l’incontro privi del bomber Kean, rimasto fuori dalla lista dei convocati da Palladino.

A circa un’ora dal fischio d’inizio dell’arbitro Matteo Marchetti, sono state annunciate le formazioni ufficiali di Venezia-Fiorentina, in campo dalle 18:30.

VENEZIA (3-5-1-1): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio; Yeboah. A disposizione: Joronen, Grandi, Stankovic, Haps, Zampano, Gytkjaer, Marcandalli, Conde, Fila, Bjarkason, Sverko, Ladisa, Carboni, Doumbia, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodô, Fagioli, Mandragora, Gosens; Ndour, Richardson; Beltran. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Moreno, Colpani, Adli, Caprini, Parisi, Rubino, Folorunsho. Allenatore: Raffaele Palladino

*Non figura neanche in panchina Albert Gudmundsson, ancora dolorante per una botta subita contro il Real Betis

La partita tra Venezia e Fiorentina è in programma allo stadio Pier Luigi Penzo alle ore 18:30. Sarà il primo dei due posticipi della 36ª giornata di Serie A in calendario lunedì 12 maggio.

Il match sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, pertanto visibile dagli abbonati sia in TV sia tramite app e piattaforma online nei dispositivi mobili.