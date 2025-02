Il Venezia ha chiuso per il sostituto di Pohjanpalo: i dettagli

Il Venezia ha trovato il sostituto per l’attacco di Joel Pohjanpalo, da tempo destinato al Palermo in Serie B e appunto non convocato per la sfida poi persa con l’Udinese.

Come già raccontato, si tratta di Daniel Fila, attaccante di nazionalità ceca classe 2002. Il club aveva già mostrato interesse per il giocatore nelle passate settimane, ma ad essere stato decisivo è stato il ritorno di fiamma.

La trattativa per il calciatore dello Slavia Praga è stata infatti chiusa nella serata di oggi, 1 febbraio 2025, poche ore dopo la sconfitta per 3-2 contro l’Udinese.

Il giocatore dovrebbe viaggiare nella giornata di domani (domenica 2 febbraio) da Praga in Italia per firmare il proprio contratto con il Venezia.