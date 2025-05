Venezia, massima fiducia in Di Francesco: in caso di addio si andrà su un allenatore di prima fascia

Eusebio Di Francesco (IMAGO)

Nonostante la retrocessione in Serie B il Venezia continua a manifestare massima fiducia nei confronti di Di Francesco

Una stagione terminata in maniera negativa per il Venezia, condannata alla retrocessione in Serie B dopo la sconfitta contro la Juventus all’ultima giornata.

Gli arancioneroverdi puntano però a ripartire con l’obiettivo di tornare subito nella massima serie, e lavoreranno per garantire al futuro allenatore una squadra ben consolidata e proiettata a fare un campionato di vertice.

E il futuro allenatore potrebbe proprio essere ancora Eusebio Di Francesco, a cui la società ha sempre dato massima fiducia e centralità sotto il profilo umano e professionale. Nei prossimi giorni il classe ’69 scioglierà le riserve, e qualora dovesse decidere di salutare allora il club veneto andrebbe certamente su un profilo di prima fascia, magari già vincente in Serie B.

Piani chiari dunque per il futuro – con il club che punta a rialzarsi in tempo zero dopo la retrocessione -, resi noti anche tramite un comunicato.

Il comunicato del Venezia

“L’esito sportivo della stagione, pur non rispecchiando le aspettative di Venezia FC Spa e di tutti coloro che vivono con passione il progetto, non cancella quanto di buono è stato costruito finora. La Società e il management continueranno nel perseguire con decisione gli obiettivi già dichiarati, ponendo fin da subito le basi per tornare nella massima serie.

Il risultato finale non è stato quello auspicato, ma non modifica la traiettoria strategica del Club, fondata su una visione di lungo termine, sulla solidità organizzativa e sull’impegno verso una crescita sostenibile. La Società desidera esprimere il proprio apprezzamento al Direttore Sportivo Filippo Antonelli e al Direttore dell’Area Tecnica Cristian Molinaro per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata, insieme allo staff tecnico e a tutte le persone che ogni giorno, dietro le quinte, contribuiscono con professionalità e passione alla vita del Club.

“Il Venezia guarda avanti”

[…] “Venezia FC Spa guarda avanti con una prospettiva di investimento a lungo termine, impegnandosi nell’affermazione di un modello che integri sport, cultura e impatto sociale. Un progetto che si fa interprete dei valori della città e della sua comunità, anche attraverso la collaborazione con Istituzioni e realtà locali, con l’obiettivo di consolidare un’identità forte, autentica e partecipativa.

La Società proseguirà con decisione lungo le direttrici già avviate: sviluppo infrastrutturale, sostenibilità finanziaria, continuità manageriale, radicamento territoriale e crescita internazionale del brand”.