Venezia, Di Francesco: “Giusto metterci la faccia. Fiducia? Vedremo”

L’allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus

Non ce l’ha fatta il Venezia: dopo una sola stagione, gli arancioneroverdi tornano in Serie B. La squadra allenata da Di Francesco esce sconfitta contro la Juventus nonostante sia rimasta in partita a lungo.

Il Venezia era passato in vantaggio dopo appena 1 minuto grazie alla rete di Fila, ma i bianconeri hanno rimontato prima con Yildiz e poi con Kolo Muani.

Inutile, dunque, il gol di Haps per il momentaneo 2-2, con Locatelli che ha firmato il definitivo 3-2 per la Juventus, che significa retrocessione in Serie B per i veneti.

Nel post partita, Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Venezia, le parole Di Francesco

“Credo che questa squadra mi abbia dato tutto ciò che poteva darmi – ha esordito -, la gente ci ha dato tantissimo anche stasera. In Italia raramente si vede retrocedere con gli applausi, non sempre le ciambelle riescono col buco. È il secondo anno che retrocedo all’ultima giornata, oggi ho scelto di venire perché è giusto metterci la faccia. Quando vedo dall’altra parte anima e cuore non posso rimproverare niente a nessuno”.

“Fiducia? Al di là di quello ci vedremo in settimana con la società. Sono riconoscente e ho una sensibilità personale, ragioneremo a mente fredda e ci vedremo in settimana per capire il nostro futuro”, ha concluso.