Le parole dell’allenatore del Venezia Di Francesco in conferenza stampa in vista della partita di Serie A contro il Genoa.

Dopo la sconfitta di misura contro la Roma il Venezia si prepara a sfidare il Genoa, match in programma lunedì 17 febbraio alle 20:45.

In vista della partita l’allenatore arancioneroverde Eusebio Di Francesco è quindi intervenuto in conferenza stampa.

“La condizione generale è cresciuta e anche la conoscenza dei nuovi – ha esordito -, vedo una squadra determinata e vogliosa di andare a riprendersi ciò che ha lasciato per squadra, sapendo che il tempo è tiranno”.

Sulle zero vittorie fuori casa: “Mi pesa, ma al di là di dove dobbiamo tornare alla vittoria. Ci siamo andati tante volte vicino, serve fare qualcosa in più, arriverà. Deve arrivare. So che la partita non è facile, anche gli altri sanno che noi abbiamo qualcosa da dare, il fuoco dentro da mettere in campo. Il Genoa ha un fortino in casa, ha ottimi giocatori”.

Venezia, le parole di Di Francesco

L’allenatore del Venezia ha poi parlato della scelta da parte della società di non acquistare lo svincolato Ben Yedder: “È difficile valutare un giocatore fermo da 7 mesi e che ha fatto 2 allenamenti con me. Non era fisicamente al top, ma questo è normale, tecnicamente penso non si discuta, ma la società ha deciso così. I giocatori che ho hanno mostrato grande disponibilità e voglia di crederci e questa è la cosa più importante per me”.

E a proposito dell’attacco: “Al di là dell’esperienza io valuto il campo, nelle loro caratteristiche in base alla partita, abbiamo 3 soluzioni davanti, Fila si è mosso bene, ha caratteristiche per le quali può crescere e far bene. Ha bisogno di finalizzare, quello dà forza. Ho qualche dubbio per questa partita, ma dico sempre che è importante anche chi entra dalla panchina”.

Di Francesco: “Rigori? Non possiamo essere pinguini in aerea”

Sugli infortunati: “Sverko è rientrato, probabilmente anche Duncan la settimana prossima, in questa settimana ha fatto qualcosa con noi anche se non è ancora pronto per giocare. È in dubbio Haps per un piccolo fastidio, valuteremo domani se portarlo”.

Chiosa finale sul rigorista e le polemiche arbitrali: “Non ci ho pensato, prima di tutto non dobbiamo prenderli i rigori, abbiamo chi può tirarli. Gasperini ha detto quello che dicevo io alla fine della scorsa partita, non si può essere come i pinguini in area, un conto è se io sbraccio, un altro se proteggo la posizione. Non si può stare impalati in area“.

