Le parole dell’allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco al termine della partita contro il Como sul possibile acquisto di Ben Yedder.

Niente da fare per il Venezia, battuto 1-0 dalla Roma grazie alla rete su calcio di rigore di Paulo Dybala. Gli arancioneroverdi restano così fermi a quota 16 punti, penultimi in classifica.

Al termine della partita Di Francesco ha detto: “Abbiamo fatto una ottima gestione della palla, creando tante situazioni di pericolo però dobbiamo crescere in qualità e nelle scelte finali negli ultimi metri”.

Sul rigore: “Sono quei rigorini che si danno adesso, non sono d’accordo con certe situazioni. Mi sono rotto le scatole di certi falli, è una cosa odiosa, è un calcio che va indietro invece che avanti”.

Ospite speciale sugli spalti del Penzo è stato Ben Yedder, attaccante svincolato e possibile rinforzo per il reparto offensivo del Venezia. Su di lui Di Francesco ha detto: “Ne dovete parlare con la società, non commento. Lo stiamo valutando ma non dipende da me. Io posso solo dare un giudizio tecnico”.

Venezia, le parole di Antonelli su Ben Yedder

A parlare di Ben Yedder era stato anche il direttore sportivo del Venezia Antonelli.

Il ds in conferenza stampa aveva detto: “Stiamo facendo una riflessione, valuteremo nei prossimi giorni, se riteniamo che possa essere un’opportunità dal punto di vista tecnico e fisico allora ne parlerò con i proprietari”.