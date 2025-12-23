Il Venezia, tramite un comunicato ufficiale, ha rassicurato i propri tifosi sull’assoluta solidità del club in vista del mercato

Il Venezia, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha fatto chiarezza sulla propria situazione finanziaria.

Il comunicato risponde al giudizio della nuova commissione indipendente sui conti dei club.

Tale commissione ha imposto, per il mercato di gennaio, una sessione di calciomercato “a saldo zero” per quattro club di Serie B: Cesena, Frosinone, Padova e, appunto, Venezia.

Di seguito la nota ufficiale del club.

Il comunicato del Venezia

Il comunicato ufficiale: “Riguardo a quanto apparso su alcuni organi di stampa, il Venezia FC ci tiene a precisare di trovarsi in una situazione patrimoniale e finanziaria di assoluta solidità, e il Socio Unico ha già versato le risorse finanziarie che le permetteranno, dopo aver fornito evidenza alla FIGC ed alla Commissione di Controllo, di operare liberamente, se necessario, nel mercato di gennaio”.

