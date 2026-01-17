Il Venezia non si ferma più: quinta vittoria di fila e secondo posto

Il successo contro il Catanzaro di Aquilani riporta la squadra di Stroppa al secondo posto in classifica

Il Venezia apre il girone di ritorno con un successo pesantissimo, battendo il Catanzaro 3-1 allo stadio “Penzo” e confermando il suo straordinario rendimento casalingo. In casa, infatti, i lagunari hanno sempre vinto in stagione, fatta eccezione per l’unica sconfitta contro il Cesena: nessun pareggio, solo vittorie, a testimonianza di una solidità ormai consolidata.

La squadra di mister Stroppa centra così la quinta vittoria consecutiva e allunga una striscia positiva che dura dalla gara d’andata proprio contro il Catanzaro, quando al “Ceravolo” arrivò l’ultimo ko stagionale in Serie B (2-1). Da allora, il Venezia ha cambiato passo, trasformandosi in una delle formazioni più temibili del campionato.

Il match viene indirizzato dai gol di Buglio e Adorante, quest’ultimo a segno su calcio di rigore, prima della rete di Casas che chiude definitivamente i conti. Il Catanzaro prova a restare in partita, ma l’espulsione di Verrengia al 73’, che lascia i giallorossi in inferiorità numerica, spegne le ultime speranze di rimonta.

Con questo successo il Venezia supera il Monza in classifica e si prende il secondo posto, salendo a quota 41 punti. Un risultato che rafforza ulteriormente la candidatura dei lagunari come seria pretendente alla promozione diretta in Serie A.

Venezia, numeri e ambizioni da grande

La classifica sorride alla formazione arancioneroverde: il distacco dalla capolista Frosinone è ora di un solo punto, con i ciociari a 42. Un margine minimo che alimenta entusiasmo e ambizioni, soprattutto alla luce della continuità di rendimento mostrata nelle ultime settimane.

Il Venezia non è solo risultati, ma anche qualità di gioco e mentalità vincente. La squadra appare matura, consapevole dei propri mezzi e capace di colpire nei momenti decisivi delle partite, come dimostrato anche contro un avversario ostico come il Catanzaro.

Stroppa, la firma del rilancio

Grande merito va attribuito al lavoro di mister Stroppa, che ha saputo rivitalizzare l’ambiente e dare un’identità chiara alla squadra. La sua esperienza in Serie B sta emergendo in modo evidente, con scelte tattiche efficaci e una gestione del gruppo che ha riportato entusiasmo e fiducia.

Ora il Venezia guarda avanti con rinnovata determinazione: il sogno Serie A non è più solo un’ipotesi, ma un obiettivo concreto. Con una squadra solida, un allenatore esperto e una tifoseria sempre più coinvolta, i lagunari sono pronti a giocarsi fino in fondo le proprie chance di promozione.

A cura di Carlo Mignolli