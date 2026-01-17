Venezia-Catanzaro, lungo check del VAR: convalidata la rete di D’Alessandro
Lungo controllo al VAR per la rete di Marco D’Alessandro: dopo circa cinque minuti di verifica per un possibile fuorigioco, l’arbitro Ayroldi conferma il gol. Il Catanzaro passa così in vantaggio 0-1 a Venezia, tra attesa e tensione al Penzo.
La gioia giallorossa dura però poco: dieci minuti più tardi arriva il pareggio del Venezia, che ristabilisce l’equilibrio del match grazie alla rete di Busio, bravo a sfruttare un’azione sviluppata sulla fascia e a battere il portiere con una conclusione precisa.