Il Venezia conquista Padova: Busio e Yeboah decidono il derby

La squadra di Giovanni Strappa inanella il secondo successo consecutivo: dopo la Samp, arriva la gioia nel derby.

Nel giorno in cui le note de “L’appuntamento” di Ornella Vanoni hanno risuonato più del solito, il Venezia non sbaglia il suo di appuntamento. Orfana del proprio tifo, la squadra di Giovanni Stroppa si aggiudica il derby contro il Padova. La pennellata di Busio prima, il penalty realizzato da Yeboah poi.

Erano trascorsi più di sette anni dall’ultimo match tutto veneto allo Stadio Euganeo. In quell’occasione, Ravanelli timbrò il cartellino strappando ai padovani un sorriso. Un salto temporale notevole e il copione è cambiato.

All’alba del match, i lagunari hanno dimostrato completezza, pulizia, idee. Risultato? Il centrocampista statunitense conquista palla al 9’ e sventaglia dalla distanza una conclusione vincente. Gli undici di Matteo Andreoletti alzano il baricentro, gli avversari controllano.

Nella ripresa, l’Euganeo si scalda. Il Papu Gomez fa il suo ingresso in campo dopo la squalifica che lo ha visto lontano dal terreno di gioco per due anni. Il Venezia non si fa ingannare e trova l’occasione per allungare le distanze. Barreca commette un’ingenuità in area e Yeboah risponde dal dischetto. L’appuntamento lo vince il Venezia.

Naturalizzato veneziano: Busio apre le danze

“Vivo a Venezia da tanti anni e ormai mi sento, oltre che un leader di questa squadra, anche un po’ veneziano”, queste le dichiarazioni di Gianluca Busio a pochi giorni dal derby. Originario degli Stati Uniti, il classe 2002 ha attraversato l’Atlantico ed è sbarcato in Italia nel lontano 2021. Dopo l’esperienza nello Sporting Kansas City, conquista il Bel Paese a soli 19 anni quando Zanetti lo rese titolare. E pensare che in un’altra vita faceva il cantante.

Il centrocampista, a suon di gol e giocate, è diventato un faro della società. Sette centri e cinque assist nella stagione 2023/24: un rendimento che ha ritrovato anche in quest’avvio di stagione. Con la firma contro la Sampdoria nel turno precedente e quella nel derby contro il Padova, raggiunge quota tre. D’altronde -lo ha detto lui stesso- si sente “veneziano” e non poteva sbagliare nel derby.

Avvio stellare per Yeboah

Da un reparto all’altro, ma il vizio è lo stesso. Oltre alla creatività di Busio, Stroppa può contare sulla sfrontatezza di John Yeboah. Finalizzatore e rifinitore, l’attaccante ecuadoriano impensierisce la difesa avversaria in diverse occasioni. E al 67’, in un “via a vis” con Fortin, centra l’angolino.

L’esterno d’attacco ci ha messo poco più di un anno per oliare gli ingranaggi in Italia. Un gol e un assist in 33 presenze nella scorsa stagione, 6 gol e 5 assist tra Coppa e campionato in questo inizio. “Ho una squadra forte: chi spinge in settimana, gioca”, ha confessato Stroppa nel post. Ecco svelato il motivo. Busio e Yeboah sono frutto di questa considerazione.

A cura di Beatrice Zattarin