Riccardo Orsolini, Bologna (Imago)

Le scelte di Di Francesco e Italiano per l’anticipo della 30ª giornata di Serie A

Ritorna la Serie A, e lo fa con una giornata piena di partite intriganti e importanti per le varie squadre.

Sarà una sfida fondamentale in questo senso quella tra Venezia e Bologna, due squadre pienamente in corsa per i loro obiettivi: i lagunari per andare a caccia della salvezza, i rossoblù per ottenere nuovamente la qualificazione in Champions League.

Gli arancioneroverdi sono reduci da 4 pareggi – di cui 3 contro Lazio, Atalanta e Napoli -, ma hanno ora bisogno dei tre punti per poter sperare di avvicinarsi al 17° posto.

Rendimento super invece per la squadra di Italiano, che viene da quattro vittorie di fila e non vuole certo fermarsi adesso. I veneti rappresentano l’ultimo avversario più morbido prima di una serie di big match che potrebbe rallentare il percorso dei rossoblù.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Bologna

VENEZIA (3-5-2): Radu; Shingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Perez, Dumbia, Busio, Ellertson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Casale, Miranda, Beukema; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

Jay Idzes, Venezia (Imago)

Dove vedere Venezia-Bologna in tv e in streaming

La partita tra Venezia e Bologna, in programma sabato 29 marzo alle ore 15.00 allo stadio Pierluigi Penzo, sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN.