Venezia-Avellino, espulsione diretta per Tutino: gli arancioneroverdi ne segnano 3 in 6 minuti
Al minuto 34 della sfida tra Venezia e Avellino cambiano gli equilibri del match. Ospiti in 10 uomini dopo l’intervento molto pericoloso di Gennaro Tutino, punito dal direttore di gara Mucera con il cartellino rosso.
Inferiorità numerica subito accusata dall’Avellino che poco dopo ha subito tre gol del Venezia in 6′. Prima Dagasso, alla prima da titolare dopo il suo arrivo dal Pescara, poi un autogol sfortunato di Reale e infine Busio.