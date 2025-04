Venezia, Antonelli riceverà il premio di miglior ds della Serie B 2023/2024

Il ds del club riceverà il Premio Franco Janich il prossimo 5 maggio

Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli riceverà il premio di miglior ds della Serie B 2023/2024.

Intitolato a Franco Janich, la premiazione avverrà il prossimo 5 maggio.

Questa, la nota ufficiale del club: “Il Venezia FC è orgoglioso di annunciare che il Direttore Sportivo Filippo Antonelli riceverà il Premio Franco Janich come Miglior Direttore Sportivo della Serie B per la stagione 2023/2024, riconoscimento conferito da Adicosp – Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi. La premiazione avverrà il prossimo 5 maggio in occasione della cena di gala del Gran Galà del Calcio Adicosp.

Il Premio Franco Janich rappresenta uno dei più alti riconoscimenti riservati ai professionisti del settore, e celebra le qualità manageriali, l’integrità e i risultati sportivi ottenuti nel corso della stagione. Questo importante traguardo è il frutto del lavoro, della visione e della dedizione che Antonelli ha portato all’interno del club, contribuendo in maniera decisiva alla costruzione di un progetto tecnico solido e ambizioso. A Filippo vanno i più sentiti complimenti da parte di tutta la famiglia arancioneroverde”.