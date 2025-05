Le dichiarazioni del direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, al Gran Galà del Calcio ADICOSP.

Il ds del Venezia, Filippo Antonelli, ha ricevuto il premio al Gran Galà del Calcio ADICOSP come miglior direttore sportivo della Serie B della passata stagione.

Durante l’evento ha rilasciato anche alcune dichiarazioni: “È un percorso di crescita che la squadra ha fatto. Il Venezia è stato competitivo per quasi tutto il campionato. Ora, con i nostri pregi e i nostri difetti, siamo arrivati a questo punto e vogliamo restarci, cercando di raggiungere l’obiettivo finale”.

Continua parlando di Eusebio Di Francesco: “Quando abbiamo firmato con Di Francesco, abbiamo fatto un contratto di due anni. Non l’abbiamo fatto pensando solo a questa stagione. Per noi, il nostro allenatore è lui anche per il prossimo anno”.

Il focus si sposta poi sui singoli a partire da Nicolussi Caviglia: “Hans sta crescendo, come tanti altri ragazzi, all’interno di un contesto dove ci piace valorizzare i giovani. È un ragazzo serio, che ha dimostrato continuità. Quello che accadrà sul mercato lo vedremo a fine campionato. Al momento è concentrato qui, come tutti”.

Venezia, le parole di Antonelli

Antonelli ha poi continuato: “Stankovic è un altro giocatore che abbiamo voluto fortemente: abbiamo la possibilità di riscattarlo e lo faremo sicuramente. È un ragazzo che ha lavorato molto bene nei primi mesi. Condivido anche in questo caso i buonissimi rapporti con l’Inter, che ci hanno permesso di fare questa operazione. Deve continuare a lavorare così, e sono certo che potrà darci ancora tante soddisfazioni”.

Infine ha concluso: “Radu è stata un’opportunità per noi, e lo abbiamo sempre detto: ringraziamo l’Inter che, quando li abbiamo chiamati, si è dimostrata subito disponibile. Ma ringraziamo anche il ragazzo, perché ha saputo cogliere questa chance, dimostrando il suo valore. Il percorso non è finito: mancano tre partite, e può chiudere in bellezza“.