Venezia, da Sidibé a Olivieri: il punto sul calciomercato

Le ultime novità sul calciomercato del Venezia

Dal calciomercato in entrata fino a quello in uscita: il Venezia continua a operare con attenzione. Basti vedere, per esempio, Jay Idzes e Fali Candé, entrambi ceduti al Sassuolo per una cifra complessiva di 11 milioni di euro più bonus (che arriverà a 12 in caso di salvezza del club neroverde).

Il Venezia, nonostante la retrocessione in Serie B, cede giocatori a prezzi importanti. A conferma che, gli stessi, siano tra i più richiesti sul mercato. Ma non solo. Trattenere calciatori che vogliono la Serie A è considerato controproducente dal direttore sportivo Antonelli che, adesso, punta a rinforzare la rosa.

E dunque, ecco il mercato in entrata. Candela è sempre più vicino allo Spezia: al suo posto può arrivare Olivieri dell’Atalanta.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la difesa. Il club, infatti, è vicino ad Ahmed Sidibé del Koper, squadra della “Prva slovenska nogometna liga”, la massima serie del campionato sloveno di calcio.