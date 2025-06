Venezia forte su Adorante: attesa un’offerta per l’attaccante della Juve Stabia

Il Venezia vuole Andrea Adorante per cercare di tornare subito in Serie A

Dopo il penultimo posto nel campionato di Serie A appena concluso e la conseguente retrocessione, il Venezia cercherà di lasciare la B il prima possibile e tornare a competere al massimo livello.

Per farlo, il Venezia ha individuato un attaccante della Juve Stabia: si tratta di Andrea Adorante, punta centrale classe 2000. In passato ha vestito anche le maglie di Triestina e Parma. Ottimi i numeri nella Serie B 24/25, dove ha messo a segno 15 gol e 2 assist in 33 partite disputate.

Attesa un’offerta in questi giorni, con l’operazione che potrebbe chiudersi per una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro.

Adorante è stato un grande colpo del DS Matteo Lovisa, che ha un accordo per rinnovare per 3 anni con la Juve Stabia. Per quanto riguarda la panchina dei gialloblù, Abate (sul quale spinge anche il Vicenza) si avvicina alla Juve Stabia.