Alla scoperta del Vendée Fontenay Foot, prossimi avversari del PSG nella Coupe de France

Una squadra di quinta serie francese sfiderà il PSG in Coppa di Francia: scopriamo la storia del Vendée Fontenay Foot

Una squadra dilettantistica è stata sorteggiata per affrontare i Campioni d’Europa in carica del PSG nei 32esimi di finale della Coupe de France.

Siamo sicuri che chiunque residente a Fontenay-le-Comte (un piccolo comune di circa 14.000 abitanti situato nella regione dei Pays de la Loire nella Francia occidentale) abbia fatto i salti di gioia, nonostante la mission impossible che saranno chiamati ad affrontare tra qualche settimana.

La partita si giocherà sabato 20 dicembre, ma nonostante il Vendée Fontenay Foot sia stato sorteggiato in casa, la partita non potrà giocarsi allo Stade Emmanuelle Murzeau data la sola capienza di 5.000 posti.

Come confermato dal vicepresidente del Fontaney Patrice Fontan, la partita si giocherà allo stadio Beaujoire di Nantes.

Il cammino in Coppa

Il primo turno di coppa ha visto il Vendée Fontenay Foot uscire vincitore dopo un’infinita serie di rigori – ben 33 tiri dal dischetto! – contro il So Cholet. Secondo turno più agevole e vittoria per 5-0 contro la Vieillevigne la Planche.

Il terzo turno ha visto la squadra nuovamente vittoriosa dopo i calci di rigore contro il Chamalières. Infine, la vittoria di qualche giorno fa per 4-1 in rimonta dopo essere stati in svantaggio per 0-1 contro lo Châteauroux. E adesso la sfida super prestigiosa con i fenomeni del PSG.

La squadra

Il club è stato fondato nel 1991 dalla fusione di due squadre locali: lo Stade Athlétique Fontenaysien e l’Étoile, successivamente cambiò nome per omaggiare la città nella quale risiede. Il Vendée Fontenay Foot milita nel gruppo B del campionato di National 3 – che corrisponde alla quinta serie francese – nello stesso girone si trovano anche la seconda squadra del Nantes e quella dell’Angers.

Al momento la squadra si trova al terzo posto in classifica con sedici punti dopo nove partite disputate. La stella della squadra è l’attaccante francese classe 2001 Enzo Renou.

Le reazioni al sorteggio

“Il PSG è fantastico, neanche nei miei sogni avrei immaginato una cosa del genere. È pazzesco pensare che li vedremo faccia a faccia e parleremo con loro“. Queste le parole dell’attaccante Renou, presente al sorteggio per rappresentare la sua squadra. A cui fa eco il compagno di squadra David Vinet che ai microfoni del giornale francese Ouest-France ha dichiarato: “Incontrarli è semplicemente eccezionale. Avrò 34 anni, questa sarà la mia terza volta ai 32esimi di finale. È semplicemente pazzesco, è folle affrontare una squadra come il PSG“.

Euforia incontenibile per il Vendée Fontenay Foot, che da un giorno all’altro si ritrova sulle principali pagine dei giornali sportivi francesi. Adesso non resta che fare il conto alla rovescia e prepararsi per affrontare la missione impossibile, ma siamo certi che comunque vada sarà una serata storica per il piccolo comune di Fontenay-le-Comte.

I precedenti

Non è la prima volta che il Fontenay si trova ad affrontare grandi squadre nella coppa nazionale. Nella stagione 00/01 vengono sconfitti agli ottavi di finale dal Lione dopo i calci di rigore con il risultato di 7-6 (i tempi supplementari si chiusero con il risultato di 2-2).

Nel secondo turno della Coupe de France della stagione 03/04 arriva la sconfitta per 3-0 contro il Nantes. Infine, nel 2011 l’uscita dalla coppa arriva per mano del Lorient dopo una partita molto combattuta, finita per 1-0 dopo i tempi supplementari.

A cura di Marco Filippone