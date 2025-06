Lazio, Vecino firma il rinnovo: 2 milioni più bonus per il centrocampista

Matias Vecino rimane alla Lazio: contratto da 2 milioni di euro più bonus per il centrocampista.

Matías Vecino continuerà a vestire la maglia della Lazio anche nella stagione 2024/25. È ormai tutto definito per il rinnovo del centrocampista uruguaiano, che ha raggiunto un’intesa con il club biancoceleste per un prolungamento di un anno, con opzione automatica per la stagione successiva legata al numero di presenze.

Dopo l’annuncio del rinnovo di Pedro, arriva così un’altra conferma di esperienza per la rosa laziale, fortemente voluta da Maurizio Sarri.

L’allenatore ha spinto con decisione per la permanenza di Vecino, considerato un elemento fondamentale per equilibrio, versatilità e leadership nello spogliatoio.

Il classe 1991 ha garantito continuità e affidabilità nelle rotazioni del centrocampo, e la sua conferma rappresenta un segnale di continuità tecnica in vista della nuova stagione.

Vecino rimane alla Lazio: il contratto

Il nuovo contratto prevede un ingaggio da 2 milioni di euro netti, più bonus legati a obiettivi personali e di squadra. La cifra è in linea con quella percepita dal giocatore nella scorsa stagione.

Il prolungamento, come previsto, sarà formalizzato nei prossimi giorni, ma l’accordo tra le parti è già stato raggiunto.

Vecino, arrivato alla Lazio nell’estate del 2022, ha collezionato 65 presenze e 7 gol con la maglia biancoceleste, dimostrandosi una pedina preziosa.