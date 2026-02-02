Lazio, Vecino in partenza per il Celta Vigo: decisiva la volontà del giocatore

Matias Vecino lascia la Lazio: il centrocampista uruguaiano si trasferirà al Celta Vigo nel campionato spagnolo

Altro addio in casa Lazio. Matias Vecino si trasferirà ne LaLiga spagnola e vestirà la maglia del Celta Vigo.

L’ex centrocampista dell’Inter stava giocando poco e voleva mettersi alla prova in una nuova realtà.

L’opportunità Celta Vigo è stata ideale: la squadra è settima in campionato e in piena zona Europa. Per lui, pronto un contratto fino al 2027.

Alessandro Lucci ha lavorato alla trattativa nelle ultime ventiquattro ore. È arrivato così il via libera della Lazio, in fase di cambiamento in questa sessione invernale.

Lazio, i numeri di Vecino

In questa stagione, Matias Vecino ha giocato 13 partite in Serie A, fornendo anche due assist. In totale, il centrocampista uruguaiano ha giocato 128 partite con la maglia biancoceleste, impreziosiste da 13 gol e 9 assist.