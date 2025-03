I fatti risalgono alla gara di Serie B tra Bari e Cremonese dello scorso 15 febbraio

Saranno 10 le giornate di squalifica per Franco Vazquez: questa la decisione del Giudice Sportivo dopo gli insulti di discriminazione razziale nei confronti di Emile Mehdi Dorval durante la partita tra Bari e Cremonese dello scorso 15 febbraio.

Questa, la nota ufficiale emessa in data odierna, 11 marzo.

“Il Giudice sportivo, letti il rapporto dei collaboratori nonché la relazione aggiuntiva richiesta alla Procura federale dalla quale emerge che il calciatore Franco Damian Vazquez (Soc. Cremonese), al termine della gara, ha rivolto al calciatore Emile Mehdi Dorval (Soc. Bari) un insulto espressivo di discriminazione razziale”.

“Visto l’art 28 comma 1 e 2 CGS; P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Franco Damian Vazquez (Soc. Cremonese) con la squalifica per dieci giornate effettive di gara”.

Caso Dorval, cos’era successo

L’episodio si era verificato negli ultimi istanti della gara tra Cremonese e Bari (poi terminata 1-1), durante un battibecco tra i due calciatori. Le parole di Vazquez avevano scatenato la reazione della panchina biancorossa e dello stesso Dorval, che aveva abbandonato il campo in lacrime.

A confermare le indiscrezioni, nel postpartita, era stato lo stesso Moreno Longo, allenatore del Bari: “Difendo Dorval a spada tratta, devo fare il nome di Franco Vazquez: Ne*ro di me*da non lo dici a nessuno. Nel 2025 è qualcosa di inaccettabile, va sottolineata come una cosa errata. Siamo tutti vicini a lui. È un ragazzo sensibile e quest’anno non è la prima volta che succede”. “Se è accaduto qualcosa di grave mi dispiace. Franco è un bravo ragazzo, ma queste cose non vanno fatte”, aveva poi commentato Stroppa, allenatore della Cremonese. Lo scorso 18 febbraio, il Giudice sportivo aveva rinviato la decisione in attesa di avere nuovi materiali da valutare per poi prendere una decisione definitiva. Quest’ultima arrivata oggi martedì 11 marzo.

Il comunicato della Cremonese dopo la partita contro il Bari

Attraverso un comunicato sul sito ufficiale della Cremonese il direttore generale Paolo Armenia aveva commentato così la vicenda dopo l’accaduto: “Abbiamo parlato col ragazzo che ha negato nel modo più assoluto di aver rivolto offese razziste al calciatore del Bari. Per noi il discorso finisce qui”.